«ПСЖ» объявил о переходе Гонсалу Рамуша из «Бенфики»

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш перешёл в «ПСЖ» из «Бенфики» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«ПСЖ» взял форварда в аренду на один сезон (до лета 2024 года). Накануне журналист Фабрицио Романо сообщал, что парижане по истечении арендного соглашения выкупят нападающего сборной Португалии за € 65 млн. Ещё € 15 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

22-летний воспитанник «Бенфики» сыграл 105 матчей за основную команду лиссабонского клуба. На счету Гонсалу 41 гол и шесть результативных передач. В составе «Бенфики» Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023.

Нападающий представлял сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, где принял участие в четырёх матчах и забил три гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.