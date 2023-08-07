Неймар сообщил руководству «ПСЖ», что хочет покинуть клуб этим летом

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сказал руководству клуба, что хочет покинуть парижскую команду этим летом. Об этом сообщил L’Équipe.

Ранее сообщалось, что руководство парижан предложило «Барселоне» арендовать Неймара на сезон. «ПСЖ» рассматривает данное предложение как часть сделки по предстоящему переходу вингера Усмана Дембеле.

31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Неймар провёл за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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