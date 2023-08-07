«Интер» подпишет Аудеро в качестве второго голкипера
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Голкипер «Сампдории» Эмиль Аудеро близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы близки к окончательному соглашению о трансфере. Аудеро рассматривается боссами «нерадзурри» как запасной голкипер. Первым номером будет швейцарец Ян Зоммер.
В сезоне-2022/2023 Аудеро провёл 26 матчей за «Сампдорию» во всех турнирах. Контракт игрока с генуэзским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Интер» голкипера «Баварии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Также этим летом ряды миланского клуба пополнил вратарь Раффаэле Ди Дженнаро.
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