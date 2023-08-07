Вратарь «Баварии» Зоммер перешёл в «Интер»

Голкипер «Баварии» и сборной Швейцарии Ян Зоммер стал игроком «Интера». Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

«Интер» заплатит за 34-летнего вратаря € 6 млн. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

Фото: inter.it

34-летний футболист перешёл в «Баварию» в январе 2023 года за € 9 млн из мёнхенгладбахской «Боруссии», за которую он выступал с 2014 года. В составе мюнхенцев Ян сыграл 25 матчей и стал чемпионом Германии.

В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды представлял свою страну на чемпионатах мира (2018 и 2022) и дважды – на чемпионатах Европы (2016 и 2020).

Ранее стало известно о переходе в «Аталанту» нападающего «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки, который был одной из трансферных целей «Интера».