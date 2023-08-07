Греческий журналист: Рябчук недостаточно хорош в дриблинге и подачах

Греческий журналист Фанис Цоканас назвал сильные и слабые стороны новичка московского «Спартака» Олега Рябчука.

«Олег Рябчук очень ответственный левый защитник, который в основном выполняет свои оборонительные функции. С тех пор как Цимикас перешёл в «Ливерпуль», Рябчук плотно занял его место, хотя совсем на него не похож. Действительно солидная, стабильная игра принесла ему статус основного футболиста.

Если говорить о его недостатках, то это отсутствие атакующих способностей. Рябчук может хорошо защищаться, обладает хорошей выносливостью, но недостаточно хорош в дриблинге и подачах. Над этими компонентами ему нужно работать. Он ещё довольно молодой футболист, вполне может достичь и большего. Я не вижу его в топ-клубе, но я вполне могу представить его в крепкой команде Бундеслиги благодаря своей стабильности. Ещё это зависит от стиля команды. Если команде нужны атакующие защитники, то Рябчуку нужно будет улучшить этот аспект, чтобы там оказаться.

Я думаю, что он покажет именно то, что ждёт от него «Спартак». Скауты команды и люди, принимавшие решение о трансфере, думаю, много смотрели его игры и лучше всех нас знают, что от него нужно «Спартаку» и что он может ему дать. «Спартак» платит за него большие деньги и наверняка впечатлён его стабильностью. Но если в клубе ждут, что он будет приносить много пользы в атаке, то над этим нужно будет работать его новому главному тренеру», — приводит слова Цоканаса портал «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» объявил о переходе молдавского защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса». Москвичи заплатили за 25-летнего крайнего защитника € 6 млн.