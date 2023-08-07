«Интер» в ближайшее время объявит о переходе Самарджича — Мари

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич в скором времени станет игроком «Интера». Об этом сообщает журналист Даниэль Мари в своём «твиттере».

По информации источника, клубы близки к окончательному соглашению. Все документы будут подписаны в течение двух дней. Сербский игрок пройдёт медицинское обследование до конца недели.

Накануне журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что Самарджич будет арендован «Интером» на один сезон за € 4 млн с обязательством выкупа за € 16 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Интер» голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро.