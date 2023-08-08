Мор — о переходе Рябчука в «Спартак»: дай бог, чтобы без травм. Безусловно, это усиление

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил переход в московскую команду защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

«Усиление, не сомневаюсь. Дай бог, чтобы у него не было травм, он поможет «Спартаку». В команде не было левоногого защитника, а он — футболист, который очень много бегает», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Рябчук провёл 44 матча за «Олимпиакос» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Напомним, Рябчук станет в «Спартаке» заменой ещё одному легионеру Томашу Таварешу, который получил тяжёлую травму колена во время выступления за сборную Португалии и пропустит как минимум половину сезона.