Валерий Кечинов: Рябчук — отличный трансфер. «Спартаку» было необходимо усилить защиту

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход молдавского защитника Олега Рябчука.

«Подписание Рябчука в «Спартак» — отличный трансфер! Усиление команде в защиту было просто необходимо. Убеждён, что на данный момент оборона — единственное слабое место у «Спартака». Это видят абсолютно все соперники. Но очевидно, что одного защитника, тем более на фланг, будет мало. Команде нужен ещё центральный защитник. Нужно сделать акцент именно на этом. Надеюсь, что трансферы ещё будут», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.