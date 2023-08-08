Агент Салаха отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в саудовский клуб

Рами Аббас, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ответил на слухи о возможном уходе игрока из клуба.
«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю», – написал Аббас в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» предложил игроку контракт на € 180 млн.
В прошлом сезоне чемпионата Англии Салах сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 19 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость египетского футболиста в € 65 млн.
По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 8 августа 2023
-
01:58
-
01:54
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:20
- 7 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:20
-
22:18
-
22:17