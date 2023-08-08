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Агент Салаха отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в саудовский клуб

Рами Аббас, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ответил на слухи о возможном уходе игрока из клуба.

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю», – написал Аббас в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» предложил игроку контракт на € 180 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Салах сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 19 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость египетского футболиста в € 65 млн.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.