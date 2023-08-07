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Нападающий «Ливерпуля» Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Al-Riyadiah.\

По данным источника «Аль-Иттихад» вступил в серьёзные переговоры с игроком по поводу его трансфера.

Отмечается, что «Аль-Иттихад» предложил египетскому нападающему € 180 млн. Клуб из Саудовской Аравии готов выкупить контракт Салаха за € 70 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к Салаху проявляется «ПСЖ».

В прошлом сезоне чемпионата Англии Салах сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил 19 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач. По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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