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Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Он перешёл в клуб в июне

Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Он перешёл в клуб в июне
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Аргентинский нападающий Лионель Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с «Далласом» Месси оформил дубль. Теперь в активе аргентинского форварда семь забитых голов в четырёх матчах за американский клуб, что позволило ему подняться на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, сравнявшись с Хосефом Мартинесом, Льюисом Морганом и Родольфо Писарро.

Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов). Замыкает тройку Роберт Тейлор (8).

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно.

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