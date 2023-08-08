Ян Зоммер поделился впечатлениями от перехода в «Интер»

Вратарь «Интера» Ян Зоммер прокомментировал свой переход из «Баварии» в миланский клуб.
«Есть много причин перехода, ведь «Интер» — известнейший клуб с традициями. Это новый вызов для меня в моей карьере, мне не терпится выйти на газон такого стадиона, как Джузеппе Меацца, почувствовать атмосферу «Милана». Я счастлив оказаться тут», — приводит слова Зоммера FCInter1908.it.
34-летний футболист перешёл в «Баварию» в январе 2023 года за € 9 млн из мёнхенгладбахской «Боруссии», за которую он выступал с 2014 года. В составе мюнхенцев Ян сыграл 25 матчей и стал чемпионом Германии.
В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды представлял свою страну на чемпионатах мира (2018 и 2022) и дважды – на чемпионатах Европы (2016 и 2020).
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