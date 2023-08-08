Слуцкий: Рябчук — это не Дуглас Сантос и не Айртон. 6 млн за него — большая переплата

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер защитника Олега Рябчука в московский «Спартак».

«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всё равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.