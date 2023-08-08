Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий: Рябчук — это не Дуглас Сантос и не Айртон. 6 млн за него — большая переплата

Слуцкий: Рябчук — это не Дуглас Сантос и не Айртон. 6 млн за него — большая переплата
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер защитника Олега Рябчука в московский «Спартак».

«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всё равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

Материалы по теме
Фото
«Спартак» заявил Олега Рябчука в РПЛ как гражданина Португалии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023