Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер защитника Олега Рябчука в московский «Спартак».
«Я видел много его матчей в «Олимпиакосе». Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всё равно не Дуглас Сантос. Это, условно, Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».
В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.
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