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«Спартак» заявил Олега Рябчука в РПЛ как гражданина Португалии

«Спартак» заявил Олега Рябчука в РПЛ как гражданина Португалии
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Московский «Спартак» заявил новичка команды Олега Рябчука в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) как гражданина Португалии.

Информация об этом опубликована на официальном сайте РПЛ, под профилем футболиста расположен португальский флаг — флаг страны его второго гражданства.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Рябчук выступает в составе сборной Молдавии. Игрок провёл за национальную команду 41 официальную встречу.

Защитник прошёл через академии португальских «Белененсеша» и «Порту», а в 2021 году перешёл в «Олимпиакос» за € 2 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

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