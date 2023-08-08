Колумбия обыграла Ямайку и вышла в четвертьфинал ЖЧМ-2023
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Сегодня, 8 августа, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретились сборные Колумбии и Ямайки. Финальный свисток Кейт Ясевич ознаменовал победу сборной Колумбии со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забила Каталина Усме с передачи Аны Гузман на 51-й минуте.
Колумбия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии, которая в серии пенальти обыграла сборную Нигерии. Действующим победителем первенства мира является команда США, выигравшая турнир дважды подряд. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира из восьми турниров. Также на ЧМ побеждали Германия (дважды), Норвегия и Япония.
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