Колумбия обыграла Ямайку и вышла в четвертьфинал ЖЧМ-2023

Сегодня, 8 августа, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретились сборные Колумбии и Ямайки. Финальный свисток Кейт Ясевич ознаменовал победу сборной Колумбии со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила Каталина Усме с передачи Аны Гузман на 51-й минуте.

Колумбия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии, которая в серии пенальти обыграла сборную Нигерии. Действующим победителем первенства мира является команда США, выигравшая турнир дважды подряд. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира из восьми турниров. Также на ЧМ побеждали Германия (дважды), Норвегия и Япония.