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Колумбия обыграла Ямайку и вышла в четвертьфинал ЖЧМ-2023

Колумбия обыграла Ямайку и вышла в четвертьфинал ЖЧМ-2023
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Сегодня, 8 августа, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретились сборные Колумбии и Ямайки. Финальный свисток Кейт Ясевич ознаменовал победу сборной Колумбии со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила Каталина Усме с передачи Аны Гузман на 51-й минуте.

Колумбия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии, которая в серии пенальти обыграла сборную Нигерии. Действующим победителем первенства мира является команда США, выигравшая турнир дважды подряд. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира из восьми турниров. Также на ЧМ побеждали Германия (дважды), Норвегия и Япония.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
08 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Колумбия (ж)
Окончен
1 : 0
Ямайка (ж)
1:0 Usme – 51'
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