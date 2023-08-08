Франция — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЖЧМ-2023
Поделиться
Сегодня, 8 августа, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) пройдёт матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу. Встретятся сборные Франции и Марокко. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучит в 14:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
08 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Франция (ж)
1-й тайм
1 : 0
Марокко (ж)
1:0 Дьяни – 15'
Стартовые составы команд:
Франция: Перо-Маньен, Ренар, Алмейда, Каршауи, Периссет, Толетти, Жейоро, Баша, Дали, Ле Сомме, Дьяни.
Марокко: Эр-Рмичи, Редуани, Бензина, Эль Чад, Аль Хадж, Наккач, Чеббак, Тагнау, Озрауи, Джраиди, Лахмари.
Победитель этой пары 12 августа сыграет с Австралией, которая в 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США. Турнир проводится в девятый раз в истории, также в нём побеждали Германия (два раза), Япония и Норвегия.
Комментарии
- 8 августа 2023
-
14:16
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:05
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:06
-
13:00
-
12:56
-
12:56
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:47
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:34
Партнерский контент