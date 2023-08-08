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Франция — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЖЧМ-2023

Франция — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЖЧМ-2023
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Сегодня, 8 августа, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) пройдёт матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу. Встретятся сборные Франции и Марокко. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучит в 14:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
08 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Франция (ж)
1-й тайм
1 : 0
Марокко (ж)
1:0 Дьяни – 15'

Стартовые составы команд:

Франция: Перо-Маньен, Ренар, Алмейда, Каршауи, Периссет, Толетти, Жейоро, Баша, Дали, Ле Сомме, Дьяни.

Марокко: Эр-Рмичи, Редуани, Бензина, Эль Чад, Аль Хадж, Наккач, Чеббак, Тагнау, Озрауи, Джраиди, Лахмари.

Победитель этой пары 12 августа сыграет с Австралией, которая в 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США. Турнир проводится в девятый раз в истории, также в нём побеждали Германия (два раза), Япония и Норвегия.

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