Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников?

«Ливерпуль» давно ругали за неготовность к перестройке: все успехи команды при Юргене Клоппе пришлись на состав с одними лидерами, и с момента победы в Лиге чемпионов в 2019 году многие игроки явно прошли свой пик. Самым болезненным, но напрашивающимся казалось обновление передней линии: ещё прошлым летом из трио Мане – Фирмино – Салах в команде были все, а сейчас остался только последний.

Следующей на повестке оказалась середина поля. Последним серьёзным апгрейдом был приход Тьяго Алькантары из «Баварии» в 2020-м. Несколько трансферных окон подряд близкие к клубу журналисты успокаивали фанатов: «Ливерпуль» будет ждать правильного футболиста и не станет покупать кого-то только ради временного решения проблемы.

Юрген Клопп Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Почему перестройка случилась так внезапно?

Два последних лета начинались для команды одинаково: впечатляющий молодой полузащитник с большими перспективами, которого клуб вёл годами, предпочёл переход в «Реал». В 2022 году по данному маршруту проследовал Орельен Тчуамени, в 2023-м – Джуд Беллингем.

В ожидании юных талантов Клопп до последнего откладывал реновацию центра, и в прошлом сезоне это сыграло злую шутку. Единственным прибавлением в среднюю линию стал Артур Мело из «Ювентуса», за год аренды сыгравший 13 минут с «Наполи» в Лиге чемпионов. Чем всё кончилось, известно: после сезона-2021/2022, в котором мерсисайдцы остановились в двух победах от квадрупла, состав перегорел физически и морально. Команде не хватило свежих ног, и клуб пролетел мимо элитного еврокубка в новом сезоне.

Летом на трансферный рынок вышла Саудовская Аравия и помогла «Ливерпулю» запустить давно назревшее обновление. Получилось масштабно: если в передней линии постепенно готовили замену звёздному трио – на место Фирмино и Мане в течение нескольких окон подписали Жоту, Диаса и Гакпо – то середину поля заменили разом всю.

Причём тут саудовцы? Ребята с деньгами неожиданно пристроили многолетнего капитана Джордана Хендерсона и опорника Фабиньо – оба были железными игроками старта в лучшие сезоны Клоппа. Ещё троих отпустили свободными агентами – Джеймса Милнера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Наби Кейта.

Джордан Хендерсон и Фабиньо Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Критичны ли потери?

Джордан Хендерсон

Уход Хендерсона стал неожиданностью по ряду причин. Англичанин – главный ветеран команды. Он ворвался в состав ещё в 2011 году, когда команду тренировал Кенни Далглиш. За 12 лет Джордан повидал многое. Англичанин сменил позицию с флангового полузащитника на центрального. Он отказался от аренды, к чему его подталкивал Брендан Роджерс, и остался бороться за место в составе. Наконец, Хендо сменил Стивена Джеррарда в роли капитана и вместе с Клоппом завоевал для «Ливерпуля» всё на свете.

Хендерсон максимально важен с любой точки зрения: он был лидером в раздевалке и на поле, доносил тренерские идеи до остальных футболистов. Играл там, где Клоппу приходилось латать дыры – на любом месте в тройке полузащитников, на фланге и в центре обороны. Перед началом предсезонки Джордан продемонстрировал, что готов бороться за место в составе: англичанин вернулся из отпуска максимально сухим и подтянутым.

Джордан Хендерсон Фото: John Powell/Getty Images

33-летнего хавбека критиковали за чересчур осторожный стиль, постоянно ставя ему в вину бесконечные передачи поперёк и назад вместо зрелищных разрезающих пасов на нападающих в стиле Тьяго или Кевина Де Брёйне. Но Хендерсон давал команде другие, не менее важные качества: обеспечивал структуру и дисциплину, необходимые в системе Клоппа.

Фабиньо

29-летний опорник провёл в клубе пять лет и стал одним из символов праймового «Ливерпуля» в XXI веке. Бразилец пришёл после киевского финала Лиги чемпионов, в котором «красные» уступили «Реалу», и помог реабилитироваться уже в следующем сезоне. Фабиньо стал надёжным оборонительным полузащитником мирового класса, какого у команды не было с момента ухода Хавьера Маскерано.

Прошлый сезон Фаб провёл сильно ниже своего уровня, что стало одной из причин общего спада команды. Он тоже был твёрдым игроком основы, но клуб поступил прагматично: по слухам, «Аль-Иттихад» выложил за футболиста € 47 млн. На прощание Фабиньо вспомнил тот самый камбэк с «Барсой» на «Энфилде» – самый яркий хайлайт ливерпульской карьеры.

Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен

На каждого из этих футболистов жалко тратить по отдельному абзацу – настолько незначительной была их роль в клубе. Милнер превратился в классического футбольного пенсионера, поддерживающего общий уровень на тренировках и натаскивающего молодёжь. 37-летний хавбек до последнего был лучшим на всех фитнесс-тестах, но уже не тянул интенсивный футбол Клоппа.

Джеймс Милнер Фото: Jan Kruger/Getty Images

И если Джеймс ещё выходил на поле на 15-20 минут, чтобы дать передышку основным исполнителям или подменить травмированных, то потери Кейта и Окслейд-Чемберлена вообще никак не скажутся на команде. Оба стали большими разочарованиями: суммарно «Ливерпуль» потратил только на их трансферы почти € 100 млн, но бóльшую часть времени парни провели в лазарете. И чем ближе был срок истечения их контрактов, тем реже они показывались на поле.

Кто будет играть вместо ушедших?

Опорная зона

Самая проблемная позиция. Обычно Клопп играет с единственным опорником, но даже одного профильного футболиста с достаточным опытом в команде сейчас не найдётся. В предсезонке на позиции «шестёрки» наигрывали Трента Александер-Арнольда, но пока эксперимент с трудом можно признать удачным.

Англичанин играл в центре поля в концовке прошлого сезона в матчах за клуб и сборную, однако выступление единственным глубинным хавбеком для него в новинку. Посмотрим, продолжит ли он выходить в опорной зоне в официальных матчах, ведь его слабая позиционная игра в обороне и заметная тяга к креативу скорее подходят для действий в паре и чуть выше по полю.

Единственный профильный опорник в составе – испанец Стефан Байчетич. Фабиньо был настолько слаб в прошлом сезоне, что 18-летний хавбек на каком-то отрезке даже вытеснил опытного бразильца. График игр в нескольких турнирах оказался для юнца слишком мощным, поэтому в марте парень сломался – до лета. Потянет ли многообещающий янгстер роль основного – неизвестно, так что рассчитывать только на него не стоит.

«Восьмёрки»

С позициями выше по полю чуть яснее. «Ливерпуль» подписал чемпиона мира Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона» и Доминика Собослаи из «Лейпцига» – полузащитники с ярко выраженным атакующим профилем должны стать основной парой «восьмёрок» в новом сезоне. Аргентинцу 24 года, венгру – всего 22, так что футболисты могут на долгие годы снять вопросы по составу в этой зоне.

Главный их конкурент – Тьяго. Когда испанец в форме, он стабильно выдаёт перформансы мирового уровня и заставляет хвататься за голову от проявления его мастерства. Но есть пара важных нюансов: у Алькантары остался всего сезон по контракту + ему уже 32 года. Вряд ли Клопп будет специально ставить футболиста с туманными перспективами в ущерб развитию остальных. Ещё важнее травматичность хавбека, не позволяющая войти в ритм – в прошлом сезоне Тьяго провёл на поле меньше 2000 минут во всех турнирах.

Другие альтернативы – Кёртис Джонс и Харви Эллиотт. Оба летом помогли молодёжной сборной Англии выиграть ЧЕ, а первый даже получил награду лучшему игроку финала. Клопп развивает в этих полузащитниках универсальность и часто ставит их на фланги, но оба способны сыграть на атакующих позициях в центре.

Кого ещё подпишет «Ливерпуль»?

С уходом Фабиньо «Ливерпуль» активизировал интерес к 19-летнему опорнику Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Обычно «красные» договариваются по условиям за закрытыми дверями, но в этот раз сделали уже два предложения по молодому бельгийцу – пока оффер мерсисайдцев не дотягивает до запросов «святых». По слухам, за парня хотят получить около € 50 млн. Лавиа круто провёл прошлый сезон, хоть и не помог клубу сохранить прописку в АПЛ. Ромео интересовался даже «Арсенал», пока Артета не исключил уход из команды Томаса Парти.

Ромео Лавиа Фото: Michael Steele/Getty Images

Лавиа – единственный футболист, с интересом к которому «Ливерпуль» связывают серьёзные источники. Но есть ещё пара кандидатов на усиление. С начала лета ходят слухи о желании подписать 22-летнего Кефрена Тюрама – ещё одного сына Лилиана Тюрама. Transfermarkt оценивает француза, способного сыграть на разных позициях в центре поля, в € 40 млн.

Самый желанный, но наименее реальный вариант – Мойсес Кайседо из «Брайтона». «Чайки» уже продали в «Ливерпуль» Мак Алистера и не нуждаются в деньгах, поэтому за 21-летнего эквадорца придётся отвалить гигантскую сумму. За игроком всё лето гоняется «Челси», но пока –отказ.

Каким будет центр поля «Ливерпуля» в новом сезоне?

Краткий ответ – не знает, скорее всего, даже Юрген Клопп. Настолько кардинальная перестройка полузащиты не может пройти бесследно, и новым исполнителям придётся какое-то время притираться друг к другу и к требованиям немецкого коуча. Точно можно сказать, что тройка хавбеков серьёзно омолодится по сравнению с прошлым сезоном.

Какой может быть новая полузащита «Ливерпуля»

По стилю игры всё будет сильно зависеть от того, кто придёт в команду до конца трансферного окна. Значительное обновление на фоне прошлых лет – прибавка в созидании из центральной зоны. Мак Аллистер и Собослаи точно на голову выше Хендерсона во всём, что касается обострения. Другой вопрос – смогут ли они потянуть нужный объём работы и встроиться в механизм игры Юргена Клоппа.