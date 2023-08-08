В «Спартаке» не увидели заговора в рейтинге РФС, в котором Клаудиньо оказался выше Промеса

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что РФС в своём рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 поставил полузащитника «Зенита» Клаудиньо выше нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший — он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом. Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023. Клаудиньо был выбран лучшим левым полузащитником прошлого сезона — Промес занял второе место в рейтинге на данную позицию.