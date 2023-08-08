В «Спартаке» не увидели заговора в рейтинге РФС, в котором Клаудиньо оказался выше Промеса

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что РФС в своём рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 поставил полузащитника «Зенита» Клаудиньо выше нападающего красно-белых Квинси Промеса.
«Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший — он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом. Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023. Клаудиньо был выбран лучшим левым полузащитником прошлого сезона — Промес занял второе место в рейтинге на данную позицию.
- 8 августа 2023
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:48
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:33
-
18:19
-
18:19
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:30
-
17:26
-
17:23