РФС представил 33 лучших футболиста России сезона-2022/2023

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023.
Фото: РФС
Всего РФС выделил по три лучших футболиста на каждую позицию. Полностью топ-33 выглядит следующим образом:
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).
Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гаич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).
Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)
Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Барбоса Мойзес (ЦСКА).
Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). 2. Мирослав Богосовац («Ахмат»). 3. Даниил Хлусевич («Спартак»).
Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).
Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Даниил Глебов («Ростов»).
Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).
Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).
Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). 3. Артём Дзюба («Локомотив»).
Левый нападающий: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).
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