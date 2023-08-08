РФС представил 33 лучших футболиста России сезона-2022/2023

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023.

Фото: РФС

Всего РФС выделил по три лучших футболиста на каждую позицию. Полностью топ-33 выглядит следующим образом:

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Илья Лантратов («Локомотив»). 3. Илья Помазун («Урал»).

Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»). 2. Милан Гаич (ЦСКА). 3. Сергей Волков («Краснодар»).

Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао («Зенит»). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)

Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия («Спартак»). 2. Максим Осипенко («Ростов»). 3. Барбоса Мойзес (ЦСКА).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). 2. Мирослав Богосовац («Ахмат»). 3. Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос («Зенит»). 2. Руслан Литвинов («Спартак»). 3. Даниил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»). 2. Вендел («Зенит»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Квинси Промес («Спартак»). 3. Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: 1. Джон Кордоба («Краснодар»). 2. Александр Соболев («Спартак»). 3. Артём Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: 1. Фёдор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин («Динамо»). 3. Николай Комличенко («Ростов»).