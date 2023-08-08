Карпин — о поражении от «Урала»: равная игра, не сказал бы, что у нас что-то не получилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Урала» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1) заявил, что ни одна команда не владела преимуществом.
«Не сказал бы, что что‑то прям не получилось. Была равная игра, в конце были опасные выходы у соперника, потому что нам нужно было отыгрываться и мы уже не так внимательно играли сзади. Почему не появились Ионов и Комличенко? Потому что готовятся к игре в чемпионате.
В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции. Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович? Набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
- 8 августа 2023
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