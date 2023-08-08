Арбитр Федотов: отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота — верные решения

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с отменённым голом и назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Напомним, главный арбитр встречи Сергей Цыганок сначала отменил забитый гол Антона Зиньковского, а затем назначил пенальти в ворота красно-белых за отложенный фол (игра рукой в штрафной). Тимур Сулейманов реализовал пенальти и вывел «Пари НН» вперёд.

«Отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота – верные решения. Судьи на VAR здесь разобрались. Хлусевич пытался сыграть головой, но мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Это 11-метровый без показа жёлтой карточки. Да, такого в России никогда не было, но теперь есть. Хорошо, что VAR разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, продолжается матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.