Юран: после матча со «Спартаком» не будут говорить, что «Пари НН» ставит «автобус»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, красно-белые одержали победу в очень зрелищном матче (5:4).

«Классный матч получился, да? Уже не будут говорить, что «Пари НН» ставит «автобус» или «троллейбус». Есть журналисты, которые такое говорят. Что касается матча, классный матч получился, честно. Первый тайм не удался. Не то чтобы не хватило концентрации, но я говорил, что нельзя заходить за штрафную. Не забили мы в первом, были ещё моменты. Играли и в атаку, что и требовал.

Во втором тайме мы раскрепостились. Но это нормальное явление, потому что, играя с «Зенитом», со «Спартаком» или ЦСКА на выезде, это присутствует. В начале второго тайма взялись за дело и повели в счёте. К сожалению, индивидуальные ошибки привели к забитым мячам. Но ребята молодцы, сказал им. В коллективе есть заряженность — даже проигрывая 1:3, не опускают руки. Хотелось бы как «Спартак» приглашать футболистов, но у меня тоже добротная команда. Всегда хочется большего, но если по делу тебя обыграли… Хотя на ничью мы наиграли, мне кажется. Парни молодцы!» — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных. «Пари НН» расположился на втором месте с двумя очками после двух туров.