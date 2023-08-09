Хави отреагировал на информацию о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
«Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идёт об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа, но пока у меня нет комментариев ни о ком, включая Неймара», – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.
В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
Неймар ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч:
- 9 августа 2023
-
03:44
-
03:42
-
03:31
-
03:21
-
03:09
-
02:47
-
02:45
-
02:26
-
02:22
-
02:03
-
01:48
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:47
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:18
-
00:18
-
00:15
-
00:05
-
00:03
- 8 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:24
-
23:16