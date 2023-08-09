Хави отреагировал на информацию о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идёт об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа, но пока у меня нет комментариев ни о ком, включая Неймара», – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.

В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

Неймар ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч: