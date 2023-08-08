«ПСЖ» не продаст Неймара дешевле € 58 млн. Парижане установили разный ценник для клубов
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Французский «ПСЖ» не собирается расставаться с нападающим Неймаром менее чем за € 58 млн. Об этом сообщает Sky Sports. Бразильский футболист выставлен на трансфер, им интересуются «Барселона» и «Челси».
По сведениям источника, за 31-летнего футболиста разным командам придётся заплатить разную сумму. Минимальная — € 58 млн, максимальная — € 93 млн. Порядок определения цен не сообщается.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн. Этот трансфер продолжается оставаться рекордным в истории. Сообщается, что главный тренер каталонцев Хави не горит желанием подписывать Неймара, но может согласиться на этот шаг из-за скорого ухода Усмана Дембеле.
Ли Кан Ин разозлился на шутку Неймара. Видеоролик:
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