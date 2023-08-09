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Олег Рябчук высказался о своём дебюте за «Спартак»

Олег Рябчук высказался о своём дебюте за «Спартак»
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Новичок «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал дебют за московскую команду в матче с «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я очень доволен после первой победы. Спасибо всем фанатам за поддержку и жду вас всех на следующей игре», — сказал Рябчук в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

Московский «Спартак» объявил о переходе молдавского защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» 7 августа. Стороны подписали контракт сроком на три года.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

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