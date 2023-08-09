Абаскаль наехал на Алаева из-за календаря «Спартака». Но как вам ответ главы РПЛ?

Тренер недоволен, что после матча во вторник «Спартаку» играть уже в пятницу.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» в Кубке России можно обсуждать бесконечно. Это было феерическое шоу с девятью голами, футбол с большой буквы. Остаётся только сказать спасибо игрокам команд и тренерам Гильермо Абаскалю и Сергею Юрану за то, что вместо скучной «игры на результат» они подарили болельщикам 90+ минут сногсшибательных эмоций.

Но драме на футбольном поле предшествовал конфликт. Его спровоцировал своими словами главный тренер «Спартака». Отвечая перед матчем в эфире «Матч ТВ» на вопрос о подготовке к кубковой игре, Абаскаль неожиданно наехал на президента РПЛ Александра Алаева:

«По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы – в пятницу».

Абаскаль не в первый раз выражает недовольство календарём. В начале августа график у «Спартака» действительно тяжёлый: 5-го числа красно-белые играли в Казани с «Рубином», 8-го был кубковый матч в Москве с «Пари НН», а уже 11-го предстоит встреча с «Уралом» в Екатеринбурге.

Понять Абаскаля можно. Мало времени, чтобы что-то подготовить и наиграть к конкретному сопернику. Но испанский тренер был недоволен расписанием матчей и на старте сезона, когда «Спартак» проводил три матча не за шесть дней, а за восемь: 23 июля с «Оренбургом», 27-го с «Краснодаром» и 31-го – с «Балтикой».

Гильермо Абаскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Такой календарь – это невозможно, – говорил Абаскаль. – Когда нам тренироваться, если нужно столько летать и столько играть? Это же невозможно. Мы вынуждены думать о здоровье игроков, а не о футболе. Игроки же не роботы…

Мои претензии к календарю простые. После «Урала» у нас будет целых девять дней отдыха. Это почти предсезонка летом! Я люблю футбол, хочется, чтобы это было зрелищем. Мне сложно понять, почему у нас такой большой перерыв после игры с «Уралом», а до матча с ними мы проведём три игры за шесть дней».

Выходит, Абаскаль недоволен и тремя матчами за неделю, и ситуацией, при которой выдерживается, но удлиняется на пару дней недельный цикл. Тут появляются вопросы уже к самому тренеру. Как бы он собирался играть еврокубки, если бы «Спартак» в них попал? Например, в последнем евросезоне-2021/2022 у красно-белых примерно в этот же период был похожий календарь: 30 июля матч с «Крыльями Советов» в Самаре, 4 августа – с «Бенфикой» и 7-го – с «Нижним Новгородом» в Москве, а после этого – 10-го с «Бенфикой» в Лиссабоне. Нужно привыкать к графику команды, играющей в Европе, если есть желание туда вернуться.

Кроме того, для чего держать в команде 25 игроков, если нет желания использовать некоторых из них из-за давления результата? Двух составов вполне достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку на всех футболистов. Собственно, запасные «Спартака» в матче с «Пари НН» доказали, что тоже умеют играть в футбол.

Звёзды потребовались только на концовку, чтобы дожать задействовавшего основу и уставшего соперника. Кубок России в его нынешнем формате даёт отличную возможность обеспечить практикой тех, кто меньше играет в чемпионате.

Алаеву не привыкать к критике календаря. Абаскаль – не единственный тренер, которого раздражает график. Его коллега из «Зенита» Сергей Семак тоже выражал недовольство плотным расписанием матчей на старте сезона, хотя и у чемпионов России глубина состава на зависть любому. В межсезонье было время, чтобы подготовить игроков к максимальным нагрузкам с первых матчей. Но топ-тренеры РПЛ хотят побеждать, и любые обстоятельства, осложняющие работу, воспринимают крайне негативно – от отсутствия трансферов до насыщенного календаря.

Глава РПЛ с иронией ответил на претензии Абаскаля уже после игры «Спартака» с «Пари НН».

«Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», – сказал Алаев.

Между тем ранее Алаев более подробно комментировал высказывания тренеров о календаре.

«Есть регламент, который позволяет вносить изменения в календарь, – объяснял президент РПЛ. – Пока я не вижу необходимости. Календарь всегда и все будут обсуждать. Любой тренер найдёт в календаре, по его мнению, слабые места. Было 63 варианта — календарь сложный для всех. У кого-то легче на старте, у кого-то легче в середине, у кого-то – в конце.

У всех есть сложные этапы календаря. Но в целом календарь никому не способствует и никому не противоречит. Играйте в футбол и набирайте очки, что и делает тот же «Спартак». Эту дискуссию надо закрыть и играть в футбол».