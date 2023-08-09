Лига чемпионов, 9 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 9 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 9 августа (время начала — московское):

21:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Марсель» (Франция);

21:30. «Слован» (Братислава, Словакия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);

21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Серветт» (Швейцария).

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.