Лига чемпионов, 9 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 9 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 9 августа (время начала — московское):
21:00. «Панатинаикос» (Греция) — «Марсель» (Франция);
21:30. «Слован» (Братислава, Словакия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
21:45. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Серветт» (Швейцария).
В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.
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