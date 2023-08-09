Хавбек «Пари НН» Трошечкин: матч со «Спартаком» — шоу. Болельщикам, наверное, понравилось

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин прокомментировал матч 2-го тура Кубка России с московским «Спартаком» (5:4).
«Как можно описать матч? Шоу. Счёт 5:4 — болельщикам, наверное, понравилось. В обороне так играть нельзя ни нам, ни им.
Что не получилось в первые 15 минут? Немножко не разобрались в обороне в паре позиций. Но это мы на теории обсудим. Так сказать, оставили слабое место. «Спартак» им воспользовался», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Спартак» вместе с «Краснодаром» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали девять очков из девяти возможных в трёх матчах чемпионата. Красно-белые в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1).
- 9 августа 2023
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