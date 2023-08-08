Закрывайте Кубок России. Лучше матча «Спартака» и «Пари НН» уже не будет

Вот это матч выдали «Спартак» и «Пари НН»! Просто наслаждение, после которого хочется не о балансе в игре и ошибках обороны говорить, а просто дождаться поскорее следующего шоу в исполнении команд. По эмоциям, сюжету и красоте эта была топ-игра для российского футбола.

Гильермо Абаскаль и Сергей Юран по-разному подошли к выбору состава на кубковый матч. У «Спартака» с последнего тура РПЛ остался в основе только Хлусевич, а «Пари НН» сохранил большую часть стартового состава. Впрочем, красно-белые уже в пятницу проводят следующий матч в чемпионате России, поэтому логика испанского тренера понятна.

Несмотря на игру фактически вторым составом, «Спартак» снова очень понравился в атаке. Команда Абаскаля много и красиво комбинировала, легко создавала момент за моментом. Так что мячи влетали в ворота Ботнаря один за другим. Здорово выглядел сверкнувший и в Казани новичок Медина. Хесус располагался справа, но не был привязан к флангу и часто смещался в центр. Уже на 9-й минуте парагваец поучаствовал в голе «Спартака», развернув атаку передачей налево. А дальше всё исполнил Классен – классно!

Второй гол «Спартак» забил в результате уже фирменной при Абаскале атаки. За счёт комбинации «полуфланг – фланг – полуфланг» красно-белые вскрыли оборону «Пари НН», и Пруцев реализовал передачу Игнатова.

Но насколько хорош «Спартак» был в атаке, настолько же непрочен в обороне. В первом тайме «Пари НН» мог забить не меньше хозяев. Гости едва не вышли вперёд уже на 23-й секунде, а потом были и привоз вратаря Свинова при розыгрыша мяча под прессингом, и перекладина от Стоцкого, и, возможно, пропущенный судьями пенальти за фол на Каккоеве, и другие моменты. Забил только Сулейманов на исходе получаса игры – Хлусевич в очередной раз недоработал в обороне (теперь на стандарте).

Третий гол «Спартака» мог забить ещё Медина – после его удара со штрафного мяч попал в штангу. Странно сыграл голкипер Ботнарь, убравший руки от мяча: он словно потерял ворота. Угловой же спартаковцы реализовали, как «Пари НН». Пас Чернова пяткой – не понты, а чудесное решение при отсутствии времени и пространства. Потом Мелёшин продавил Майга на линии ворот. Правда, и без везения не обошлось: удачный отскок от головы Сулейманова получился.

Первый тайм казался чем-то сумасшедшим, но на фоне того, что происходило во втором тайме, эта была просто разминка. Очевидное-невероятное! После перерыва спартаковцы как будто не вышли на поле. «Пари НН» опять создал голевой момент в первой же атаке и на сей раз забил. Команде Абаскаля стоила пропущенного мяча неудачная скидка в борьбе от Умярова – Севикян забил ударом из-за штрафной. Свинов дотянулся до мяча, но не до сейва.

Ещё через четыре минуты «Спартак» снова проиграл стандарт у своих ворот. С этой проблемой Абаскалю нужно что-то делать. Дуарте и Классен уступили в единоборствах Гоцуку и Александрову – вот так легко красно-белые растеряли добытое преимущество.

А потом произошёл и вовсе уникальный случай для российского футбола. «Спартак» улетел в контратаку после штрафного «Пари НН», Медина утащил за собой дебютировавшего за нижегородцев опорника Эссьена, и Зиньковский забил шикарный гол. Но VAR его отменил, а «Спартак» получил пенальти в свои ворота! Повтор показал, что на штрафном Хлусевич сыграл рукой в собственной штрафной. Болельщики негодовали, вспомнили всех родственников судьи Цыганка, тем не менее 11-метровый действительно был. Неудачное стечение обстоятельств. Сулейманов с «точки» оформил дубль.

В концовке «Спартак» давил со страшной силой – этот матч по эмоциям стоил двух или трёх. Состоялись дебюты ещё двух новичков: Рябчука у хозяев и Зе Турбо у гостей. Левый защитник красно-белых добавил огня на своём фланге. Команда Абаскаля создала достаточно моментов, чтобы и от поражения спастись, и победить. Но мяч вдруг забыл дорогу в ворота, никак не хотел залетать в сетку. «Пари НН» держался до 80-й минуты. А там выстрелило мощнейшее оружие «Спартака»: свежий Промес сместился в глубину на фланг и оттуда вырезал передачу ворвавшегося в свободную зону через полуфланг Игнатова. Даже мощный Гоцук его не отодвинул от мяча.

«Пари НН» оставалось совсем чуть-чуть, чтобы продержаться до серии пенальти. Контрвыпады уже не получались – Зе Турбо терял мячи, проигрывал единоборства, действовал невпопад. Однако на 89-й минуте уставший от этой головокружительной игры и своего рывка в атаку Гоцук совершил решающую ошибку. Просто отдал мяч Промесу у своих ворот. Квинси мастерски решил эпизод.

В этом Кубке России вряд ли будет что-то более потрясающее, чем матч «Спартак» – «Пари НН». Красно-белые нанесли 22 удара, забили пять голов и одержали вторую победу на групповом этапе. У «Пари НН» осталось три очка.