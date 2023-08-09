Видеообзор товарищеского матча между «Барселоной» и «Тоттенхэмом»

Во вторник, 8 августа, прошёл товарищеский матч между испанской «Барселоной» и английским «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. Победу одержали сине-гранатовые со счётом 4:2.
Счёт во встрече был открыт усилиями нападающего каталонцев Роберта Левандовского уже на третьей минуте. В остатке первой половины игры «шпоры» не только сравняли счёт, но даже вырвались вперёд — 22-летний Оливер Скипп оформил дубль. На 81-й минуте команда Хави отыграла один гол, а под занавес матча Ансу Фати и Эз Абде принесли «Барселоне» победу с комфортным счётом 4:2.
Отметим, что свой предыдущий товарищеский матч каталонцы также выиграли — с минимальным счётом «Барселона» одолела «Милан» в Лас-Вегасе. «Тоттенхэм» 6 августа встречался с «Шахтёром» и тоже одержал победу — 5:1.
- 9 августа 2023
-
10:07
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:26
-
09:19
-
09:18
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:21
-
06:56
-
06:48
-
05:47
-
05:39
-
05:07
-
04:50
-
04:39
-
04:20
-
04:16
-
04:05