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Видеообзор товарищеского матча между «Барселоной» и «Тоттенхэмом»

Видеообзор товарищеского матча между «Барселоной» и «Тоттенхэмом»
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Во вторник, 8 августа, прошёл товарищеский матч между испанской «Барселоной» и английским «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. Победу одержали сине-гранатовые со счётом 4:2.

Счёт во встрече был открыт усилиями нападающего каталонцев Роберта Левандовского уже на третьей минуте. В остатке первой половины игры «шпоры» не только сравняли счёт, но даже вырвались вперёд — 22-летний Оливер Скипп оформил дубль. На 81-й минуте команда Хави отыграла один гол, а под занавес матча Ансу Фати и Эз Абде принесли «Барселоне» победу с комфортным счётом 4:2.

Отметим, что свой предыдущий товарищеский матч каталонцы также выиграли — с минимальным счётом «Барселона» одолела «Милан» в Лас-Вегасе. «Тоттенхэм» 6 августа встречался с «Шахтёром» и тоже одержал победу — 5:1.

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