«Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну

Мюнхенская «Бавария» готовится сделать новое предложение о приобретении 30-летнего нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По данным источника, в этот раз чемпионы Германии предложат «Тоттенхэму» € 120 млн с учётом бонусов. Отмечается, что значительная часть суммы будет фиксированной. Ожидается, что новую попытку приобрести Кейна «Бавария» предпримет в течение ближайших суток.
Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил третье предложение «Баварии» о приобретении Гарри, как и два предыдущих. Первое предложение мюнхенцев в размере € 70 млн плюс бонусы за форварда было отклонено в июне. Второе предложение, в котором сумма трансфера была увеличена, тоже было отклонено.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.
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