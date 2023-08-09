Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну

«Бавария» готовит новое предложение по Гарри Кейну
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» готовится сделать новое предложение о приобретении 30-летнего нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По данным источника, в этот раз чемпионы Германии предложат «Тоттенхэму» € 120 млн с учётом бонусов. Отмечается, что значительная часть суммы будет фиксированной. Ожидается, что новую попытку приобрести Кейна «Бавария» предпримет в течение ближайших суток.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил третье предложение «Баварии» о приобретении Гарри, как и два предыдущих. Первое предложение мюнхенцев в размере € 70 млн плюс бонусы за форварда было отклонено в июне. Второе предложение, в котором сумма трансфера была увеличена, тоже было отклонено.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.

Материалы по теме
Кейн хочет, чтобы «Тоттенхэм» договорился с «Баварией» до конца этой недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023