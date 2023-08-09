Шалимов — об отмене гола Зиньковского «Пари НН»: супергол отменили из‑за какой‑то ерунды

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (5:4) был отменён ошибочно.

«На мой взгляд, если от тебя мяч идёт в руку… Мне кажется, что это было естественное положение руки. Им (судьям) нужно определиться. Я бы не стал назначать такой 11‑метровый. Толчок в этом моменте можно рассмотреть, но он был не такой акцентированный. Рука всегда расширяет площадь тела. Ты играешь головой и попадаешь в руку, это самая сложная ситуация. Ты сам попадаешь себе в руку, ну какой это пенальти? Супергол отменяется из‑за какой‑то ерунды, которую никто не объяснит», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, гол Антона Зиньковского был отменён главным арбитром встречи Сергеем Цыганком после просмотра видеоповтора. При этом рефери не только отменил взятие ворот, но и назначил пенальти в ворота красно‑белых за игру рукой Даниила Хлусевича в своей штрафной площади.