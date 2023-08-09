Осинькин: Соколов находится на лечении в Москве, потом он присоединится к «Крыльям»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника Артёма Соколова, чей трансфер в «Пари НН» был сорван из-за болезни игрока.

«Сейчас Соколов в Москве на лечении, проходит курс реабилитации. После того как он выполнит все процедуры, он присоединится к команде», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщал, что нижегородцы хотели выкупить Соколова у «Крыльев», но на медосмотре у футболиста был выявлен пневмоторакс. В результате он перенёс операцию. Соколов является воспитанником московского «Чертаново».

С июля 2021 года он выступал за «Химки», а в феврале 2022 года перешёл в «Крылья Советов». С февраля 2023 года четыре месяца он находился в аренде в «Пари НН», за который провёл семь матчей.