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Осинькин: Соколов находится на лечении в Москве, потом он присоединится к «Крыльям»

Осинькин: Соколов находится на лечении в Москве, потом он присоединится к «Крыльям»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника Артёма Соколова, чей трансфер в «Пари НН» был сорван из-за болезни игрока.

«Сейчас Соколов в Москве на лечении, проходит курс реабилитации. После того как он выполнит все процедуры, он присоединится к команде», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщал, что нижегородцы хотели выкупить Соколова у «Крыльев», но на медосмотре у футболиста был выявлен пневмоторакс. В результате он перенёс операцию. Соколов является воспитанником московского «Чертаново».

С июля 2021 года он выступал за «Химки», а в феврале 2022 года перешёл в «Крылья Советов». С февраля 2023 года четыре месяца он находился в аренде в «Пари НН», за который провёл семь матчей.

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Источник: у Соколова подозрение на пневмоторакс, трансфер в «Пари НН» под вопросом
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