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Пятницкий: «Спартак» много забивает — это напоминает старые добрые времена

Пятницкий: «Спартак» много забивает — это напоминает старые добрые времена
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий оценил игру красно-белых в новом сезоне, отметив то, как много команда забивает.

«Можно ли нынешний «Спартак» назвать одним из сильнейших, что был на моей памяти? Мне нравится, что красно-белые много создают моментов и забивают. Это напоминает лучшие добрые времена, когда игра была зрелищная, что очень нравится болельщикам. Пока команда Абаскаля оставляет приятное впечатление. Надеюсь, такая игра сохранится на протяжении всего сезона», — приводит слова Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, красно-белые забили 16 голов в пяти стартовых играх цикла впервые в XXI веке. Больше в начале сезона «Спартак» забивал лишь в 1948 и 1956 годах. Эта результативность на старте сезона стала для красно-белых рекордной за последние 67 лет.

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