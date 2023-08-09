Байдачный: привозить бразильцев, платить им миллионы — бессмысленно для «Зенита»

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер разных команд РПЛ Анатолий Байдачный прокомментировал сложный старт сезона в исполнении санкт-петербургского «Зенита», в частности недавний матч сине-бело-голубых с «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, где московский клуб оказался сильнее (3:2).

«Почему «Зенит» проиграл «Динамо»? Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с «Зенитом» это временное явление.

Сказываются ли уход Малкома и несыгранная обновлённая защита? Естественно, когда меняется состав, есть момент сыгранности, игроки должны принять требования главного тренера. Это естественно, закономерно.

Есть ли у «Зенита» глобальные проблемы? Да нет, ну что вы, какие глобальные проблемы? Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Всё равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно», — приводит слова Байдачного «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 9 августа, «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России.