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ЦСКА — «Факел»: Максимов вывел гостей вперёд

ЦСКА — «Факел»: Максимов вывел гостей вперёд
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Сегодня, 9 августа, проходит матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Максимов – 15'

На 15-й минуте встречи нападающий гостей Максим Максимов открыл счёт в матче, выведя «Факел» вперёд — 1:0.

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Факел» уступил «Сочи» со счётом 1:3, а ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0). В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2).

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.

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