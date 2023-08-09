Серхи Роберто: главная цель «Барселоны» — победа в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о целях своей команды на предстоящий сезон.
«Не буду лукавить. Победа «Барселоны» в Лиге чемпионов — наша главная цель. Несмотря на то что я уже осуществил многие мечты, возможность поднять этот трофей в роли капитана будет для меня особенным моментом», — приводит слова Серхи Роберто Mundo Deportivo.
В прошлом сезоне «Барселона» на групповом этапе Лиги чемпионов заняла третье место, пропустив вперёд «Баварию» и «Интер». Каталонцы приняли участие в Лиге Европы, но вылетели в первом же раунде плей-офф, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что Роберто был назначен новым капитаном «Барселоны» на сезон-2023/2024. В прошлом розыгрыше Ла Лиги он провёл 23 матча, в которых отметился четырьмя голами.
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