«Бёрнли» подписал полузащитника сборной Норвегии Берге

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» и сборной Норвегии Сандер Берге стал игроком «Бёрнли». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
«У моего нового клуба высокие амбиции. Всё соответствует тому, что я ищу. Я рад перейти в «Бёрнли», — приводятся слова Берге на официальном сайте клуба.
Фото: burnleyfootballclub.com
«Бёрнли» заплатит за 25-летнего хавбека около € 17,5 млн. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение (до конца июня 2027 года).
Берге выступал за «Шеффилд Юнайтед» на протяжении четырёх лет (с лета 2019 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Бёрнли» голкипера «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии.
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