Вратарь «Манчестер Сити» перешёл в «Бёрнли»

«Бёрнли» подписал вратаря «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии Джеймса Траффорда. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

«Мы подписали очень талантливого молодого футболиста. Он уверенный в себе человек. Большинство людей видели, чего он достиг в своей карьере на данный момент. Мы с нетерпением ждём возможности развивать этого игрока ещё больше», — приводит слова главного тренера «Бёрнли» Венсана Компани клубная пресс-служба.

По информации источника, голкипер подписал четырёхлетний контракт со своей новой командой. «Бёрнли» заплатит за молодого вратаря € 16 млн + бонусы.

В сезоне-2022/2023 Траффорд выступал на правах аренды за «Болтон». На счету 20-летнего голкипера 51 матч во всех турнирах. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о желании защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера стать игроком «Баварии».