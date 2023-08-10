«Интер» обыграл «Зальцбург» с минимальной разницей в матче с семью мячами

Вчера, 9 августа, состоялся товарищеский матч между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и миланским «Интером». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге. Итальянский клуб одержал победу со счётом 4:3.

Уже на шестой минуте счёт открыл ивуарийский нападающий «Зальцбурга» Карим Конате, сперва не сумевший реализовать пенальти. Буквально через несколько минут «Интер» сравнял счёт благодаря автоголу сербского защитника Страхини Павловича. Голландец Стефан де Врей вывел миланскую команду вперёд на 25-й минуте. Через 10 минут Конате оформил дубль, восстановив равенство в счёте. А полузащитник Хоакин Корреа вернул лидерство «Интеру» в конце первого тайма — 3:2.

В самом начале второго тайма «Зальцбург» снова отыгрался благодаря голу защитника Самсона Байду. В концовке встречи решающий мяч забил хавбек «Интера» Стефано Сенси — 4:3.