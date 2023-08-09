Кубок России по футболу: результаты матчей 9 августа, турнирная таблица

В среду, 9 августа, состоялись четыре встречи 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе A воронежский «Факел» на выезде одолел ЦСКА — 2:0, а «Оренбург» в родных стенах был сильнее «Сочи» с аналогичным счётом. Московское «Динамо» и «Краснодар», команды группы D, выдали драматичную игру. Бело-голубые вырвали победу на 90+6-й минуте благодаря голу Арсена Захаряна со штрафного — 4:3. В ещё одном матче в группе C «Зенит» на выезде переиграл «Крылья Советов» с минимальным преимуществом.

Результаты матчей:

Группа A

ЦСКА (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 0:2;

«Оренбург» — «Сочи» — 2:0.

Группа C

«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1.

Группа D

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 4:3.

В четверг, 10 августа, пройдёт ещё одна встреча в рамках 2-го тура: в матче группы C «Ахмат» примет «Балтику». Начало игры – в 20:00 мск. 3-й тур группового этапа состоится во вторник и среду, 29–30 августа.