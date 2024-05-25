«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов, обыграв в финале «Лион»

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 63-й минуте встречи. Отличилась полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати. Автором результативной передачи стала Мариона Кальдентей. На 90+5-й минуте Алексия Путельяс удвоила преимущество «Барселоны».

«Барселона» в третий раз в своей истории стала победителем Лиги чемпионов среди женщин. Впервые команда одержала победу в этом соревновании в сезоне-2020/2021, а во второй раз – в розыгрыше сезона-2022/2023.