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«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов, обыграв в финале «Лион»

«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов, обыграв в финале «Лион»
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Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Барселона» одержала победу со счётом 2:0.

Лига Чемпионов (ж) . Финал
25 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Барселона (ж)
Барселона, Испания
Окончен
2 : 0
Лион (ж)
Франция
1:0 Бонмати – 63'     2:0 Путельяс – 90+5'    

Первый гол в матче был забит на 63-й минуте встречи. Отличилась полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати. Автором результативной передачи стала Мариона Кальдентей. На 90+5-й минуте Алексия Путельяс удвоила преимущество «Барселоны».

«Барселона» в третий раз в своей истории стала победителем Лиги чемпионов среди женщин. Впервые команда одержала победу в этом соревновании в сезоне-2020/2021, а во второй раз – в розыгрыше сезона-2022/2023.

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