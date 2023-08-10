Лига чемпионов: результаты матчей 9 августа, турнирная сетка

Вчера, 9 августа, состоялись три встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024.

Французский «Марсель» уступил греческому «Панатинаикосу» с минимальным счётом, «Маккаби» из Хайфы обыграл братиславский «Слован» с разницей в один мяч, шотландский «Рейнджерс» оказался сильнее швейцарского «Серветта».

Результаты матчей 9 августа:

«Панатинаикос» — «Марсель» — 1:0;

«Слован» (Братислава) — «Маккаби» (Хайфа) — 1:2;

«Рейнджерс» — «Серветт» — 2:1.

Ответные встречи состоятся 15 августа.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» с минимальным счётом обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона будет проводиться с 19 сентября по 13 декабря 2023 года.