И. Федотов: Чебан принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Зенита»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, возникший на 83-й минуте матча 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» на выезде переиграл «Крылья Советов» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.
«Хороший и чистый момент, Чебан разобрался как положено. Игрок «Зенита» ставил ногу, а потом был игровой контакт. Действие футболиста гостей не было направлено в сторону нападающего, просто поставил ногу на газон. Это сложный момент для восприятия, но по правилам и по позиции Чебана это верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, на 83-й минуте полузащитник «Крыльев» Никита Салтыков упал в штрафной площади соперника, запнувшись о ногу хавбека «Зенита» Ду Кейроса. Судья Сергей Чебан не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых.
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