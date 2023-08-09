Салтыков: в мяч игрок «Зенита» точно не сыграл. Удивило, что не стали смотреть VAR

18-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал эпизод со своим падением в штрафной «Зенита» после контакта с игроком петербургской команды Ду Кейросом в концовке матча 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, сине-бело-голубые одержали минимальную победу во встрече со счётом 1:0.
«По мне, контакт был, и в мяч соперник точно не сыграл. Я первый сыграл в мяч. Усилил я падение или нет – надо ещё посмотреть с разных ракурсов.
Удивило ли, что не стали смотреть VAR? Да, меня удивило. Хотя бы посмотрели – а там видно было бы», — приводит слова Салтыкова Metaratings.
Напомним, сегодня, 9 августа, прошёл матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Победу со счётом 1:0 одержал «Зенит».
- 9 августа 2023
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