«Бенфика» стала обладателем Суперкубка Португалии — 2023, уверенно обыграв «Порту»

Сегодня, 10 августа, состоялся матч за Суперкубок Португалии — 2023 с участием лиссабонской «Бенфики» и «Порту» из одноимённого города. Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» (Авейру, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. По итогам основного времени матча «Бенфика» одержала уверенную победу со счётом 2:0 и стала обладателем трофея.

Первый тайм встречи команды провели без голов. Открыть счёт удалось только на 61-й минуте, когда новичок «Бенфики» Анхель Ди Мария с передачи Оркуна Кёкчю смог поразить ворота «Порту», выведя «Бенфику» вперёд. Вскоре, на 68-й минуте Петар Муса с передачи Рафаэла Силвы удвоил преимущество лиссабонского клуба. На 90+1-й минуте матча защитник «драконов» Пепе получил прямую красную карточку. «Порту» пытался сравнять счёт и даже смог забить на 90+2-й минуте встречи, но после просмотра VAR мяч был отменён. Счёт матча остался прежним — уверенная победа «Бенфики со счётом 2:0.

Таким образом, лиссабонский клуб стал обладателем трофея — девятый для команды за всю историю существования. «Бенфика» смогла сравняться по количеству выигранных Суперкубков Португалии со «Спортингом», теперь у обоих клубов по девять трофеев, но до рекордсмена турнира ещё очень далеко — «Порту», проигравший сегодня «орлам», выиграл Суперкубок 27 раз.