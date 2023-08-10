«ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара

«ПСЖ» хочет выручить за французского нападающего Неймар не меньше € 150 млн, сообщает AS.

Сообщается, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». Однако, французский клуб не готов идти на финансовые уступки при обсуждении возможного перехода футболиста. При этом отмечается, что парижане могут рассмотреть вариант аренды футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате. В арендном соглашении должна быть включена опция обязательного выкупа Неймара на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

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