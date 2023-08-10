Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара

«ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара
Комментарии

«ПСЖ» хочет выручить за французского нападающего Неймар не меньше € 150 млн, сообщает AS.

Сообщается, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». Однако, французский клуб не готов идти на финансовые уступки при обсуждении возможного перехода футболиста. При этом отмечается, что парижане могут рассмотреть вариант аренды футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате. В арендном соглашении должна быть включена опция обязательного выкупа Неймара на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

Материалы по теме
«ПСЖ» готов отпустить Неймара, приоритет бразильца — МЛС

Неймар ногой забросил в кольцо баскетбольный мяч

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023