«ПСЖ» готов отпустить Неймара, приоритет бразильца — МЛС

Французский «ПСЖ» готов расстаться с нападающим команды Неймаром. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, парижский клуб готов продать футболиста в текущее трансферное окно. Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике не будет препятствовать возможному уходу Неймара.
Возвращение Неймара в «Барселону» очень маловероятно из-за финансовой ситуации в каталонском клубе.
У Неймара есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и чемпионат Саудовской Аравии.
Переход в клуб из Саудовской Аравии наименее привлекателен для Неймара, а вариант продолжения карьеры в МЛС приоритетен.
Ключевым фактором в решении Неймара стало отношение к нему со стороны активных болельщиков «ПСЖ».
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
- 9 августа 2023
-
13:06
-
13:02
-
12:46
-
12:27
-
12:26
-
12:23
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:33
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:07
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40