Игрок «Факела» Долгов рассказал, почему Вадим Евсеев смотрел матч с ЦСКА, сидя на стуле

Футболист «Факела» Александр Долгов рассказал, почему наставник воронежской команды Вадим Евсеев смотрел матч Кубка России с ЦСКА, сидя на стуле. Напомним, игра 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России проходила в Москве. Встреча завершилась сенсационной победой «Факела» со счётом 2:0. Дубль в составе гостей оформил Максим Максимов.

«Почему Евсеев смотрел матч, сидя на стуле на бровке? Скамейка запасных расположена очень низко. Плохо видно, что происходит на поле. Видимо, поэтому принял решение поставить стул», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, команды, занявшие два первых места в группе, выходят в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, оказавшийся на третьем месте по итогам группового этапа, отправится в Путь регионов. Последняя команда группы прекратит борьбу за Кубок России.