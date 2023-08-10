Вратарь «Ахмата» Шелия: хотим выйти из группы и побороться за Кубок
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, с каким настроем команда подходит к домашнему матчу Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».
«Сейчас важно, чтобы мы эмоционально и физически подошли к игре в хорошей форме. Чтобы хватило эмоций и сил. Потому что нам надо выигрывать. Мы хотим выйти из группы и побороться за Кубок», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».
Игра 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Ахматом» и «Балтикой» пройдёт в четверг, 10 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени. В первом матче на турнире грозненцы уступили «Зениту» со счётом 0:2.
После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 грозненский «Ахмат» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав три очка.
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